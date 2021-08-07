Запис поїздки клієнта однієї з компаній, які надають електросамокати в оренду, виклали у соцмережі. Зафільмували покатушки хлопця численні очевидці.
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Ні до кого з оточуючих претензій щодо подібного способу використання такого транспорту не було.
Стрімко лавірував між перехожими
- За деякими даними, молодий чоловік є тіктокером та заздалегідь підготувався до зйомок відео, привізши з собою у центр Києва унітаз.
- Втім, цілком ймовірно, що хлопець просто віз кудись сантехнічний прилад та вирішив зробити це з меншими фізичними витратами.
- Чи порушив він в такий спосіб умови користування послугами компанії з оренди самокатів, невідомо.
Так чи інакше, хлопець сміливо лавірував між перехожими досить довгий час, а зупинити його ніхто не намагався.
Дивіться відео поїздки чоловіка на самокаті з унітазом у Києві: