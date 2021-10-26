У Києві чоловік не заплатив за проїзд на електричці та хотів втекти від контролерів через вікно
Джерело:телеграм "Реальна Україна"
Пасажири міської електрички Києва стали свідками незвичайної події. Один з чоловіків, який скористався цим непопулярним, але дуже зручним транспортом, намагався втекти від контролерів через відчинене вікно.
Коли саме стався інцидент, невідомо. Відео події виклали у соцмережі очевидці, які записали все на мобільний телефон.
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За словами свідків, чоловік намагався проїхати у міській електричці зайцем.
Дуже хотів зекономити 8 гривень
- Пасажир проліз до вагона електрички, не сплативши за проїзд, який коштує всього лише 8 гривень.
- Побачивши контролерів, він попросив іншого пасажира потримати його речі та почав вилізати через вікно.
- Зробити це йому не вдалося, оскільки віконце було занадто малим.
- Зазнавши фіаско, чоловік вліз всередину вагону, забрав речі у пасажира, який йому допомагав, та почав метушитися.
Чим саме закінчився інцидент, невідомо. Ніхто з десятків свідків у ситуацію не втрутився.
Штраф за безквитковий проїзд в електричці становить лише 160 гривень. Від цього вчинок чоловіка, за словами киян, виглядає ще більш відчайдушним та незрозумілим.
Дивіться відео спроби пасажира вилізти з міської електрички у Києві: