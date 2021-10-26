Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Видео происшествия выложили в соцсети очевидцы, записавшие все на мобильный телефон.

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По словам свидетелей, мужчина пытался проехать в городской электричке зайцем.

Очень хотел сэкономить 8 гривен

Пассажир пролез в вагон электрички, не оплатив проезд, который стоит всего 8 гривен.

При виде контролеров он попросил другого пассажира подержать его вещи и начал вылезать через окно.

Сделать это ему не удалось, поскольку окошко было слишком маленьким.

Потерпев фиаско, мужчина влез внутрь вагона, забрал вещи у помогавшего ему пассажира и начал суетиться.

Чем именно закончился инцидент, неизвестно. Никто из десятков свидетелей в ситуацию не вмешался.

Штраф за безбилетный проезд в электричке составляет всего 160 гривен. От этого поступок мужчины, по словам киевлян, выглядит еще более бесшабашным и непонятным.

Смотрите видео попытки пассажира вылезти из городской электрички в Киеве: