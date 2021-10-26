Коли саме стався інцидент, невідомо. Відео події виклали у соцмережі очевидці, які записали все на мобільний телефон.

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За словами свідків, чоловік намагався проїхати у міській електричці зайцем.

Дуже хотів зекономити 8 гривень

Пасажир проліз до вагона електрички, не сплативши за проїзд, який коштує всього лише 8 гривень.

Побачивши контролерів, він попросив іншого пасажира потримати його речі та почав вилізати через вікно.

Зробити це йому не вдалося, оскільки віконце було занадто малим.

Зазнавши фіаско, чоловік вліз всередину вагону, забрав речі у пасажира, який йому допомагав, та почав метушитися.

Чим саме закінчився інцидент, невідомо. Ніхто з десятків свідків у ситуацію не втрутився.

Штраф за безквитковий проїзд в електричці становить лише 160 гривень. Від цього вчинок чоловіка, за словами киян, виглядає ще більш відчайдушним та незрозумілим.

Дивіться відео спроби пасажира вилізти з міської електрички у Києві: