У Києві чоловік погрожував підірвати будинок: поліція провела спецоперацію

Надзвичайна подія сталася 3 вересня ввечері в українській столиці. В одній із багатоповерхівок Києва чоловік погрожував влаштувати вибух.

На місце виїхали спецпризначенці. Була підозра, що агресор має гранату. На щастя, ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, 30 серпня Дніпрянин хотів підірвати будинок газом: врятувала лише випадковість

Спецоперація на Троєщині: чоловік погрожував підірвати будинок

У Києві чоловік погрожував підірвати гранату в багатоповерховому житловому будинку.

КОРД (поліцейські сили спеціального призначення) прибули на місце, як і вибухотехніки, рятувальники та бригади швидкої допомоги.

(поліцейські сили спеціального призначення) прибули на місце, як і вибухотехніки, рятувальники та бригади швидкої допомоги. Відбувалося все це ввечері 3 вересня на Троєщині, на вулиці Бальзака 26-А.

На щастя, інформацію про гранату спростували. А от у чоловіка, який погрожував підірвати будинок, начебто були ознаки алкогольного сп'яніння.

Власне, як пишуть у ЗМІ, саме через те, що в нього відібрали автомобіль за нетверезе водіння , чоловік і зірвався на погрози вибухом.

, чоловік і зірвався на погрози вибухом. При цьому він спершу зачинився у квартирі і нікого не хотів пускати.

Хай там як, усі подробиці надзвичайної події встановлюватимуть слідчі.

Інцидент з "гранатою" на Троєщині: фото Obozrevatel

Загрози та вибухи: інші інциденти з гранатами, які сталися нещодавно