На місце виїхали спецпризначенці. Була підозра, що агресор має гранату. На щастя, ця інформація не підтвердилася.

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Спецоперація на Троєщині: чоловік погрожував підірвати будинок

У Києві чоловік погрожував підірвати гранату в багатоповерховому житловому будинку.

КОРД (поліцейські сили спеціального призначення) прибули на місце, як і вибухотехніки, рятувальники та бригади швидкої допомоги.

(поліцейські сили спеціального призначення) прибули на місце, як і вибухотехніки, рятувальники та бригади швидкої допомоги. Відбувалося все це ввечері 3 вересня на Троєщині, на вулиці Бальзака 26-А.

На щастя, інформацію про гранату спростували. А от у чоловіка, який погрожував підірвати будинок, начебто були ознаки алкогольного сп'яніння.

Власне, як пишуть у ЗМІ, саме через те, що в нього відібрали автомобіль за нетверезе водіння , чоловік і зірвався на погрози вибухом.

, чоловік і зірвався на погрози вибухом. При цьому він спершу зачинився у квартирі і нікого не хотів пускати.

Хай там як, усі подробиці надзвичайної події встановлюватимуть слідчі.

Інцидент з "гранатою" на Троєщині: фото Obozrevatel

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