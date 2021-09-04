На місце виїхали спецпризначенці. Була підозра, що агресор має гранату. На щастя, ця інформація не підтвердилася.
Нагадаємо, 30 серпня Дніпрянин хотів підірвати будинок газом: врятувала лише випадковість
Спецоперація на Троєщині: чоловік погрожував підірвати будинок
У Києві чоловік погрожував підірвати гранату в багатоповерховому житловому будинку.
- КОРД (поліцейські сили спеціального призначення) прибули на місце, як і вибухотехніки, рятувальники та бригади швидкої допомоги.
- Відбувалося все це ввечері 3 вересня на Троєщині, на вулиці Бальзака 26-А.
На щастя, інформацію про гранату спростували. А от у чоловіка, який погрожував підірвати будинок, начебто були ознаки алкогольного сп'яніння.
- Власне, як пишуть у ЗМІ, саме через те, що в нього відібрали автомобіль за нетверезе водіння, чоловік і зірвався на погрози вибухом.
- При цьому він спершу зачинився у квартирі і нікого не хотів пускати.
Хай там як, усі подробиці надзвичайної події встановлюватимуть слідчі.
Інцидент з "гранатою" на Троєщині: фото Obozrevatel
Загрози та вибухи: інші інциденти з гранатами, які сталися нещодавно
- У курортній Кирилівці 3 вересня на пляжі знайшли схованку з тротилом, гранатами й патронами.
- У Дніпрі 2 вересня пролунав вибух в авто, там знайшли залишки гранати.
- А 1 вересня на Прикарпатті також вибухнула граната в багатоповерхівці.