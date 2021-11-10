У Києві чоловік збив жінку на переході та втік: моторошне відео

Аварія з постраждалою сталася вдень 9 листопада на пішохідному переході на перехресті вулиць Чорновола та Золотоустівської. Водій червоної Mazda 6 не пропустив жінку та втік з місця ДТП.

На місці події працювали поліцейські. Медична допомога потерпілій, на щастя, не знадобилася. Встановити особу водія-порушника правоохоронці наразі не змогли.

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Чоловік жінки постражадлої шукає записи з відеореєстраторів, які могли зробити інші учасники руху.

Постояв пів хвилини та втік

Аварія сталася о 15:05 на пішохідному переході на вулиці Чорновола.

Водій Mazda повертав на дозволений сигнал світлофору з Золотоустівської, однак пропустив не всіх пішоходів, які переходили дорогу.

Потерпіла почала бігти через дорогу, а водій її, судячи з усього, не побачив через стійку.

Жінка майже встигла пробігти, але автівка зачепила її лівою частиною кузова.

Внаслідок збиття потерпіла впала на дорогу, але досить швидко підвелася.

Власник Mazda від'їхав від місця події на кілька метрів та зупинився на аварійці. Втім, згодом, коли він побачив, як жінка встала та продовжила переходити дорогу, чоловік втік.

Дивіться відео збиття жінки на переході у Києві: