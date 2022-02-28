У Броварах прогримів потужний вибух: відео зі столиці

28 лютого 2022 , 18:47
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Джерело:

телеграм-канал Суспільне новини

У Броварах прогриміли два потужні вибухи, після чого ще один. Момент одного з ударів по Києву вдалося записати на відео очевидцям.

Працює наша ППО

За попередніми даними, працює наша ППО. Усіх жителів міста просять негайно йти в укриття, повідомляє 24 канал.

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Наразі точно інформації про вибухи немає.

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Автор: Михайло Гема