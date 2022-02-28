У Броварах прогримів потужний вибух: відео зі столиці
28 лютого 2022 , 18:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Суспільне новини
У Броварах прогриміли два потужні вибухи, після чого ще один. Момент одного з ударів по Києву вдалося записати на відео очевидцям.
Працює наша ППО
За попередніми даними, працює наша ППО. Усіх жителів міста просять негайно йти в укриття, повідомляє 24 канал.
До теми У Києві – загроза ракетного удару
Дивіться відео потужного вибуху в Києві
Наразі точно інформації про вибухи немає.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.