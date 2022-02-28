У Київській міській державній адміністрації жителів міста попередили про небезпеку. Сирени пролунали 28 лютого, о 18:40.

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Тривога в Києві

Загроза ракетного удару,

– наголосив в КМДА.

Там попросили всіх киян негайно йти в укриття та перебувати там до сигналу про скасування тривоги.

Нагадаємо, у Києві посилили комендантську годину – вона триватиме з 20:00 о 7:00. Крім того, від 28 лютого громадський транспорт у столиці працюватиме лише до 19:00.



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