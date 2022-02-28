Загалом комендантська година триватиме з 20 вечора до 7 ранку.

До теми Попри значні втрати, Росія не покидає надій на захоплення Києва: Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти продовжують намагатися захопити українську столицю. Проте ЗСУ та бійці тероборони чинять їм гідний опір. Загалом ніч 28 лютого минула спокійно. У столиці відбулися лише декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами.

Додамо, що 28 лютого о 8:00 у Києві запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт. Проте потяги метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай. Киян попросили не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.