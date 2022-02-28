Згідно з інформацією ЗСУ, попри значні втрати та зниження темпів наступу на окремих напрямках, ворог не відмовляється від своєї основної мети.

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Тобто він все ще намагається отримання контролю над столицею України – Києвом. Силами оборони столиці вжито заходів із протидії ворогу.

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Допис ЗСУ

Незважаючи на значні втрати та зниження темпів наступу на окремих напрямках, ворог не відмовляється від своєї основної мети – отримання контролю над КИЄВОМ. Силами оборони столиці вжито заходів із протидії ворогу.