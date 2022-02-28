Про це повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко. Ввечері 27 лютого у Сумах була чергова повітряна тривога, і в цей час була загроза захоплення цивільних.
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За словами голови ОДА, окупанти могли захопити цивільних у приміщенні дитячого садочку в мікрорайоні Тепличний. В укритті були переважно жінки та діти. На щастя, український патруль спрацював та вчасно випустив усіх зі сховища.
Додамо, що з 26 лютого російські окупанти працюють в напрямку Сум та області. Ворожа артилерія прилетіла в місто надвечір. Постраждав житловий мікрорайон – у будинках вибиті шибки, пробиті дахи, частина зазнала пожежі. Відомо про 1 загиблого внаслідок обстрілу.
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