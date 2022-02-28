Окупанти продовжують намагатися захопити українську столицю. ЗСУ та бійці тероборони чинять їм гідний опір.

Актуально Ворог намагається прорвати оборону Києва, але ЗСУ контролюють його пересування, – Сирський

У Києві завершилася комендантська година

У КМДА розповіли, що з 8:00 у Києві запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Проте потяги метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби,

– мовиться у повідомленні.

Загалом ніч 28 лютого минула спокійно. У столиці відбулися лише декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами. Протягом усієї ночі місто більше готувалося до оборони.

"Тому, коли після 8:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з'явилися на вулицях Києва", – додали у КМДА..

Вуличні бої є практично в кожному районі Києва. Саме тому містянам краще виходити з помешкань лише у випадку крайньої потреби – для купівлі продуктів чи ліків.

Киян закликали об'єднувати зусилля та допомагати один одному. Зокрема, питати в сусідів, чи потрібна їм допомога. Особливу увагу слід приділити літнім людям та сім'ям, чиї родичі зараз боронять Україну.

Також потрібно наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, щоб не допустити мародерства. Зауважте, що комендантську годину в столиці не скасували. З 28 лютого вона триватиме, як і раніше, з 22:00 до 7:00.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.