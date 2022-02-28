Оккупанты продолжают пытаться захватить украинскую столицу. ВСУ и бойцы теробороны оказывают им достойное сопротивление.

Актуально Враг пытается прорвать оборону Киева, но ВСУ контролируют его передвижение, – Сырский

В Киеве завершился комендантский час

В КГГА рассказали, что с 8:00 в Киеве заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Однако поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости,

– говорится в сообщении.

В общем ночь 28 февраля прошла спокойно. В столице произошли лишь несколько стычек и боев с диверсионно-разведывательными группами. В течение всей ночи город больше готовился к обороне.

"Поэтому, когда после 8:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева", – добавили в КГГА.

Уличные бои есть практически в каждом районе Киева. Именно поэтому горожанам лучше выходить из помещений только в случае крайней необходимости – для покупки продуктов или лекарств.

Киевлян призвали объединять усилия и помогать друг другу. В частности, спрашивать у соседей, нужна ли им помощь. Особое внимание следует уделить пожилым людям и семьям, чьи родственники сейчас защищают Украину.

Также нужно присматривать за квартирами соседей, которые выехали из города, чтобы не допустить мародерства. Заметьте, что комендантский час в столице не отменили. С 28 февраля она продлится по-прежнему с 22:00 до 7:00.

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