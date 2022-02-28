Российские войска хотят штурмовать окрестности населенного пункта. Но врага контролируют вооруженные силы Украины.
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Противник – деморализованный и истощенный
Украинские защитники принимают правильные и своевременные решения, поэтому ситуация под контролем. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, командующий обороны Киева, генерал-полковник Александр Сырский.
Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались,
– подчеркнул Сырский.
Он заметил, что противник понес большие потери личного состава, а российские войска деморализованы и измотаны.
"Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", – добавил он.
Полный текст публикации:
Сегодняшний день враг продолжил попытки прорвать оборону Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окрестности столицы.
Все передвижения сил противника находились под контролем и принимали своевременные решения. В столице нашей Родины ситуация контролируемая.
"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава.
Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", – командующий Сухопутных войск ВС Украины, командующий обороны Киева, генерал-полковник Александр Сырский.
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