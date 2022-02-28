Російські війська хочуть штурмувати околиці населеного пункту. Але ворога контролюють Збройні сили України.
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Противник – деморалізований та виснажений
Українські захисники ухвалюють правильні і вчасні рішення, тому ситуація – під контролем. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва, генерал-полковник Олександр Сирський.
Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались,
– наголосив Сирський.
Він зауважив, що противник зазнав великих втрат особового складу, а російські війська деморалізовані і виснажені.
"Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", – додав він.
Повний текст публікації:
Сьогоднішній день ворог продовжив спроби прорвати оборону Києва. Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці.
Усі пересування сил противника знаходились під контролем та ухвалювали вчасні рішення. В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована.
"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу.
Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", – командувач Сухопутних військ ЗС України, командувач оборони Києва, генерал-полковник Олександр Сирський.
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