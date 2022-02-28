В общем, комендантский час продлится с 20 вечера до 7 утра.

К теме Несмотря на значительные потери, Россия не покидает надежд на захват Киева: Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты продолжают пытаться захватить украинскую столицу. Однако ВСУ и бойцы теробороны оказывают им достойное сопротивление. В общей сложности ночь 28 февраля прошла спокойно. В столице произошло лишь несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами.

Добавим, что 28 февраля в 8.00 в Киеве заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Однако поезда метро будут курсировать гораздо реже обычного. Киевлян попросили не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

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