Пересуватися пішки у комендантську годину – заборонено

Під час комендантської години пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва.

Варте уваги Попри значні втрати, Росія не покидає надій на захоплення Києва: Генеральний штаб ЗСУ

У КМДА зазначили, що перепустки, які були видані до цього, скасовуються. Слід зауважити, що перепустки видаються лише для транспорту.

Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено. Покинути дім можна тільки у випадку оголошення повітряної тривоги, щоб пройти в укриття.

Цивільні, які перебуватимуть на вулиці під час комендантської години без спецперепустки, вважатимуться диверсантами.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.