Передвигаться пешком в комендантский час – запрещено

Во время комендантского часа передвигаться по городу могут исключительно те, у кого есть спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева.

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В КГГА отметили, что пропуски, изданные до этого, отменяются. Следует заметить, что пропуска издаются только для транспорта.

Передвигаться пешком в комендантский час – строго-настрого запрещено. Покинуть дом можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы перейти в укрытие.

Гражданские, которые будут находиться на улице во время комендантского часа без спецпропуска, будут считаться диверсантами.