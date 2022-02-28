В Киевской городской государственной администрации предупредили жителей города об опасности. Сирены прозвучали 28 февраля, в 18:40.
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Тревога в Киеве
Угроза ракетного удара,
– подчеркнули в КГГА.
Там попросили всех киевлян немедленно идти в укрытие и находиться там до отмены сигнала о тревоге.
Напомним, в Киеве усилили комендантское время – оно продлится с 20:00 до 7:00. Кроме того, с 28 февраля общественный транспорт в столице будет работать только до 19:00.
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