У Києві до ночі перекрили понад 20 вулиць: поліція показала список і пояснила чому

У Києві перекрили рух понад 20 вулицями з 8:00 до 23:00 6 жовтня. Обмеження пов'язані з прибуттям іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин розстрілів Бабиному Яру.

Водіїв попросили поставитися до цього з розумінням та заздалегідь спланувати маршрути, врахувавши тимчасові обмеження.

За темою Киян налякали "вибухи" в центрі столиці: у поліції пояснили, що сталось

Список перекритих вулиць

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного);

поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе;

Наддніпрянське шосе – Дніпровський узвіз – алея Героїв Крут;

вулиця Івана Мазепи – вулиця Михайла Грушевського – Європейська площа;

вулиця Хрещатик – вулиця Богдана Хмельницького;

бульвар Тараса Шевченка – площа Перемоги – проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська);

вулиця Олександра Довженка – вулиця Олени Теліги – вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових);

вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка);

вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги);

проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного);

вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі);

вулиця Боричів Тік;

Володимирський узвіз;

вулиця Михайлівська;

вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської);

вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської);

вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської);

вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської);

міст Метро;

проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим'я).

Київ перекрили для президента Ізраїлю

Телеграм-канал Pavlovskiy News оприлюднив відео перекритого центру Києва. За його даними, такі заходи безпеки вжили для президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа. Журналісти помітили, як він вийшов з готелю "Інтерконтиненталь" і в супроводі охоронців та своєї делегації пішов гуляти історичними місцями столиці.

Ізраїльського лідера нібито охороняють настільки суворо, що навіть не підпускають до нього перехожих. Крім того, на перехрестях вимкнули світлофори, аби кортеж гостя міг пересуватися безперешкодно, а на вулицях чергує поліція й співробітники Управління держохорони.

Середмістя столиці перекрили через участь президента Ізраїлю в заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру / Фото Патрульної поліції України, Pavlovskiy News

Перекриття центру Києва для проїзду кортежу президента Ізраїлю: відео

Текст публікації Патрульної поліції України:

До уваги водіїв!

У зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

6 жовтня у період 08:00 до 23:00 години буде вводитися тимчасове обмеження руху за маршрутом:

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного);

поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе;

Наддніпрянське шосе – Дніпровський узвіз – алея Героїв Крут;

вулиця Івана Мазепи – вулиця Михайла Грушевського – Європейська площа;

вулиця Хрещатик – вулиця Богдана Хмельницького;

бульвар Тараса Шевченка – площа Перемоги – проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська);

вулиця Олександра Довженка – вулиця Олени Теліги – вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових);

вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка);

вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги);

проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного);

вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі);

вулиця Боричів Тік;

Володимирський узвіз;

вулиця Михайлівська;

вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської);

вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської);

вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської);

вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської);

міст Метро;

проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим'я).

Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень.