Водителей попросили отнестись к этому с пониманием и заранее спланировать маршруты, учитывая временные ограничения.
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Список перекрытых улиц
- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади)
- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)
- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
- Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;
- улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;
- улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;
- бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)
- улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых)
- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)
- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)
- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного)
- улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)
- улица Боричев Ток;
- Владимирский спуск;
- улица Михайловская;
- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)
- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)
- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)
- улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
- мост Метро;
- проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).
Киев перекрыли для президента Израиля
Телеграм-канал Pavlovskiy News обнародовал видео перекрытого центра Киева. По его данным, такие меры безопасности приняли для президента Израиля Ицхака Херцога. Журналисты заметили, как он вышел из гостиницы "Интерконтиненталь" и в сопровождении охранников и своей делегации пошел гулять по историческим местам столицы.
Израильского лидера якобы охраняют столь строго, что даже не подпускают к нему прохожих. Кроме того, на перекрестках выключили светофоры, чтобы кортеж гостя мог передвигаться беспрепятственно, а на улицах дежурит полиция и сотрудники Управления госохраны.
Текст публикации патрульной полиции Украины:
Вниманию водителей!
В связи с прибытием в Киев официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.
6 октября в период 08:00 до 23:00 часов будет вводиться временное ограничение движения по маршруту:
- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади)
- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)
- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
- Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;
- улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;
- улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;
- бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)
- улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых)
- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)
- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)
- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного)
- улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)
- улица Боричев Ток;
- Владимирский спуск;
- улица Михайловская;
- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)
- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)
- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)
- улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
- мост Метро;
- проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).
Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись ко временным ограничениям.