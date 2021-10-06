Водителей попросили отнестись к этому с пониманием и заранее спланировать маршруты, учитывая временные ограничения.

По теме Киевлян напугали "взрывы" в центре столицы: в полиции объяснили, что это было

Список перекрытых улиц

Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади)

проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)

поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;

Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;

улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;

улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;

бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)

улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых)

улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)

улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)

проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного)

улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)

улица Боричев Ток;

Владимирский спуск;

улица Михайловская;

улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)

улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)

улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)

улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)

мост Метро;

проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).

Киев перекрыли для президента Израиля

Телеграм-канал Pavlovskiy News обнародовал видео перекрытого центра Киева. По его данным, такие меры безопасности приняли для президента Израиля Ицхака Херцога. Журналисты заметили, как он вышел из гостиницы "Интерконтиненталь" и в сопровождении охранников и своей делегации пошел гулять по историческим местам столицы.

Израильского лидера якобы охраняют столь строго, что даже не подпускают к нему прохожих. Кроме того, на перекрестках выключили светофоры, чтобы кортеж гостя мог передвигаться беспрепятственно, а на улицах дежурит полиция и сотрудники Управления госохраны.

Текст публикации патрульной полиции Украины:

Вниманию водителей!

В связи с прибытием в Киев официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

6 октября в период 08:00 до 23:00 часов будет вводиться временное ограничение движения по маршруту:

Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади)

проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)

поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;

Надднепрянское шоссе – Днепровский спуск – аллея Героев Крут;

улица Ивана Мазепы – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь;

улица Крещатик – улица Богдана Хмельницкого;

бульвар Тараса Шевченко – площадь Победы – проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)

улица Александра Довженко – улица Елены Телиги – улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых)

улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)

улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)

проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного)

улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)

улица Боричев Ток;

Владимирский спуск;

улица Михайловская;

улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)

улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)

улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)

улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)

мост Метро;

проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).

Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись ко временным ограничениям.