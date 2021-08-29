У Києві двоє чоловіків напали на водія тролейбуса і хотіли відібрати мотоцикл у кур'єра
Джерело:телеграм-канал "Киев Сейчас"
У Києві 2 чоловіків 28 серпня напали на тролейбус і його водія. На допомогу останньому прийшов кур'єр з доставки, який проїжджав поруч і побачив інцидент.
Хуліганів затримала поліція. Чоловіки були у стані алкогольного сп'яніння та поводили себе неадекватно. Один із них на всю вулицю вигукував нецензурні слова та ображав правоохоронців.
Цікаво У Києві чоловік вистрибнув з 8 поверху, а після того закидав медиків камінням
Причина конфлікту дивна
Водій тролейбусу уже завершив роботу на маршруті та їхав містом, поки з протилежної сторони 2 чоловіків не намагалися зупинити транспорт. Водій, звичайно ж, не збирався зупинятися. Та чоловіки самі прибігли до тролейбуса.
Водій тролейбуса, на який напали / Скриншот з відео
Хулігани розбили бокове й лобове скло та відчинили двері вручну, щоб проникнути в салон. Нападу на водія фактично допоміг уникнути кур'єр служби доставки, який проїжджав поруч на мотоциклі. Тоді нападники намагалися втекти.
Вони кудись втекли. Я спустився вниз по провулку, щоб знайти їх, але їх ніде не було. Коли я повернувся – вони знову намагалися потрапити в тролейбус, тому я знову поліз у бійку,
– розповів кур'єр.
Коли до місця інциденту почали наближатися поліцейські, зловмисники намагалися втекти.
Зловмисників затримали
Одного з нападників затримав кур'єр, а інший намагався викрасти мотоцикл, щоб втекти з місця інциденту. Однак йому завадив водій тролейбусу. Обох чоловіків затримали правоохоронці.
Нападників затримали / Скриншот з відео
Водій та кур'єр не постраждали
Водій тролейбуса переконував, що жодних травм нападники йому не завдали, тільки порвали сорочку. Без травм також обійшовся і кур'єр.
Кур'єр, який допоміг водію тролейбуса затримати нападників / Скриншот з відео
Хуліганство в Україні: останні новини
- На День Незалежності невідомий залив фарбою постамент з прапором України біля КМДА.
- 28 серпня правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям Черкащини, які за два тижні до того брали участь у мітингах біля Офісу Президента. Їм інкримінують хуліганство.
- У Запоріжжі посеред міста 2 чоловіків влаштували стрілянину з травматичних пістолетів. Через це 3 осіб госпіталізували, ще 2 отримали травми. Хуліганів затримали.