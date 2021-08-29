Хуліганів затримала поліція. Чоловіки були у стані алкогольного сп'яніння та поводили себе неадекватно. Один із них на всю вулицю вигукував нецензурні слова та ображав правоохоронців.

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Причина конфлікту дивна

Водій тролейбусу уже завершив роботу на маршруті та їхав містом, поки з протилежної сторони 2 чоловіків не намагалися зупинити транспорт. Водій, звичайно ж, не збирався зупинятися. Та чоловіки самі прибігли до тролейбуса.



Водій тролейбуса, на який напали / Скриншот з відео

Хулігани розбили бокове й лобове скло та відчинили двері вручну, щоб проникнути в салон. Нападу на водія фактично допоміг уникнути кур'єр служби доставки, який проїжджав поруч на мотоциклі. Тоді нападники намагалися втекти.

Вони кудись втекли. Я спустився вниз по провулку, щоб знайти їх, але їх ніде не було. Коли я повернувся – вони знову намагалися потрапити в тролейбус, тому я знову поліз у бійку,

– розповів кур'єр.

Коли до місця інциденту почали наближатися поліцейські, зловмисники намагалися втекти.

Зловмисників затримали

Одного з нападників затримав кур'єр, а інший намагався викрасти мотоцикл, щоб втекти з місця інциденту. Однак йому завадив водій тролейбусу. Обох чоловіків затримали правоохоронці.



Нападників затримали / Скриншот з відео

Водій та кур'єр не постраждали

Водій тролейбуса переконував, що жодних травм нападники йому не завдали, тільки порвали сорочку. Без травм також обійшовся і кур'єр.



Кур'єр, який допоміг водію тролейбуса затримати нападників / Скриншот з відео

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