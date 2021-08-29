Хулиганов задержала полиция. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно. Один из них на всю улицу выкрикивал нецензурные слова и оскорблял правоохранителей.

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Причина конфликта странная

Водитель троллейбуса уже завершил работу на маршруте и ехал по городу, пока с противоположной стороны 2 мужчин не пытались остановить транспорт. Водитель, конечно же, не собирался останавливаться. Но мужчины сами прибежали к троллейбусу.



Водитель троллейбуса, на который напали / Скриншот с видео

Хулиганы разбили боковое и лобовое стекло и открыли дверь, чтобы проникнуть в салон. Нападению на водителя фактически помог избежать курьер службы доставки, который проезжал рядом на мотоцикле. Тогда нападавшие пытались убежать.

Они куда-то убежали. Я спустился вниз по переулку, чтобы найти их, но их нигде не было. Когда я вернулся – они снова пытались попасть в троллейбус, поэтому я снова полез в драку,

– рассказал курьер.

Когда к месту инцидента начали приближаться полицейские, злоумышленники пытались скрыться.

Злоумышленников задержали

Одного из нападавших задержал курьер, а другой пытался угнать мотоцикл, чтобы скрыться с места инцидента. Однако ему помешал водитель троллейбуса. Обоих мужчин задержали правоохранители.



Нападавших задержали / Скриншот с видео

Водитель и курьер не пострадали

Водитель троллейбуса убеждал, что никаких травм нападавшие ему не нанесли, только порвали рубашку. Без травм также обошелся и курьер.



Курьер, который помог водителю троллейбуса задержать нападавших / Скриншот с видео

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