У Києві хочуть побудувати ЖК поруч з Байковим кладовищем та залізницею

Мешканці Києва обурюються через плани компанії Perfect Group побудувати майже в центрі міста новий житловий комплекс RiverDale. Рекламним слоганом ЖК є "життя поруч з власною річкою".

Свою увагу на наміри Perfect Group звернула киянка Альона Деньга, яка зазначила, що майбутнє місце будівництва розташоване у не зовсім сприятливому для життя місці – біля Байкового кладовища та залізниці. Крім того, RiverDale планують побудувати поруч з річкою Либідь, яка перебуває в жахливому стані.

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Наразі, згідно з офіційним сайтом Perfect Group, лише готується проєкт ЖК.

Назва збігається з серіалом про серійного вбивцю

За словами мешканки Києва, житловий комплекс з'явиться у промзоні, де зараз є Деміївський ринок.

Крім сусідства з кладовищем та залізницею, ця ділянка столиці характеризується найвищою забрудненістю повітря.

Поруч з місцем, де незабаром мають початися будівельні роботи, вже розмістили купу рекламних оголошень про появу RiverDale.

У соцмережах ймовірну появу нового ЖК користувачі засудили, зазначивши, що місце для нього є досить пікантним. Крім того, кияни звернули увагу на назву комплексу, яка збігається назвою з американського серіалу жахів.

Розкритикували люди й слоган, в якому, судячи з усього під "власною річкою" мали на увазі одне з найбільш забруднених водоймищ столиці.



Власна річка - це, як я розумію, зас*ата Либідь. Чого ж не пишуть, що ще буде власне кладовище – Байкове ж через дорогу,

– зазначила Деньга.

Коли саме почнеться будівництво RiverDale, невідомо. Працівників Деміївського ринку вже повідомили про те, що їм треба буде з'їхати до жовтня.

Повний текст допису Альони Деньги у фейсбуці:

У київських девелоперів остаточно поїхала кукуха. Це типу новий жк, який планують будувати на місці Деміївського ринку, в промзоні поряд з товарною жд-лінією, в самому забрудненому по якості повітря місці Києва. Власна річка – це, як я розумію, зас*ата Либідь. Чого ж не пишуть, що ще буде власне кладовище – Байкове ж через дорогу.