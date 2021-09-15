Активісти кажуть, що ділянку для будівництва виділили ще в 2005 році. На думку людей, зробили це незаконно. Про деталі зведення ТРЦ розповіли 15 вересня.

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Хомутиннік довго наполягав на будівництві

Раніше збудувати комплекс хотіла компанія "XXI Століття", але їм забракло коштів. Після цього співвласник фірми Олег Салмін продав свою частку в компанії.

За словами Салміна, Вирлиця – гарне місце для будівництва, але ділянка складна. Він оцінював інвестиції в будівництво в 150-200 мільйонів доларів.

У 2019 році інвестором проєкту комплексу на Вирлиці став фонд Cascade Investment екснардепа від Партії Регіонів Віталія Хомутинніка. Його компанія називається "Мрія-Інвест". Хомутиннік планував зібрати документи для початку будівництва ще до кінця 2020 року, але не зміг.



У Києві Хомутиннік запланував будівництво ТРЦ біля Вирлиці / Фото "Ліги. Бізнес"

У березні 2021 року управління екології та природних ресурсів КМДА повідомило, що ділянку треба перевірити. Тому "Мрія-Інвест" не могла проводити будівництво. Тоді компанія подала до суду й вимагала скасувати рішення КМДА.

Разом із тим "Мрія-Інвест", не чекаючи вердикту суду, почала підготовчі роботи. Це викликало протест місцевих жителів і підготовку припинили.

Який вигляд матиме ТРЦ

До першої частини комплексу ввійде ТРЦ з офісними приміщеннями та паркінгом. Вона буде розташована на ділянці площею 27,8 гектарів ближче до метро "Вирлиця".

Площа 2-поверхового торгового центру складе – 90 700 квадратних метрів. До неї увійде підземний паркінг на 1 795 місць. На нульовому поверсі ТРЦ будуть розташовані кафе, на першому – торгова галерея і продуктовий супермаркет на 4850 квадратних метрів.



Проєкт ТРЦ на Вирлиці / Фото Ліги. Бізнес"

На 2 поверсі планують розважальну зону площею 10 210 квадратних метрів. Там будуть атракціони, кінотеатр на 12 залів, фуд-хол – на 800 місць і фуд-корт – на 650 місць, скалодром.

Біля торгового центру буде стоянка на понад 600 місць із зонами відпочинку для відвідувачів. Загальна площа всього проєкту – 226 700 метрів квадратних. Згодом передбачений 9-поверховий паркінг з підземною частиною.

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Це незаконно

Місцеві жителі категорично проти забудови озера. Вони кажуть, що дві з трьох ділянок, що орендують "Мрія-Інвест" відносяться до водного фонду. Адже вони розташовані на плесі і заболоченій прибережній смузі озера.

Люди створили петицію, щоб місто надало озеру і прилеглій території статус ландшафтного заказника. Також вони вимагають комфортних умов для відпочинку біля озера.



Люди проти забудови озера / Фото "Ліги. Бізнес"

31 серпня Київрада розглядала питання про присвоєння статусу заказника, але тільки озеру Вирлиця. Також вони обговорювали скасування договору оренди з "Мрія-Інвест" на одній з ділянок. Проте голосів забракло.

Депутатка Київради від Слуги народу Євгенія Кулеба є ініціатором проєкту. Вона вважає, забудовник наразі може засипати озеро і змінювати його межі. Повторно це питання депутати планують розглянути на наступній сесії Київради 23 вересня.