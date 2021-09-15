Активисты говорят, что участок для строительства выделили еще в 2005 году. По мнению людей, сделали это незаконно. О деталях возведения ТРЦ рассказали 15 сентября.

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Хомутынник долго настаивал на строительстве

Ранее построить комплекс хотела компания "XXI век", но им не хватило средств. После этого совладелец фирмы Олег Салмин продал свою долю в компании.

По словам Салмина, Вырлица – хорошее место для строительства, но участок сложный. Он оценивал инвестиции в строительство в 150-200 миллионов долларов.

В 2019 году инвестором проекта комплекса на Вырлице стал фонд Cascade Investment бывшего нардепа от Партии Регионов Виталия Хомутынника. Его компания называется "Мрия-Инвест". Хомутынник планировал собрать документы для начала строительства еще до конца 2020 года, но не смог.



В Киеве Хомутынник запланировал строительство ТРЦ возле Вырлицы / Фото "Лиги. Бизнес"

В марте 2021 года Управление экологии и природных ресурсов КГГА сообщило, что участок надо проверить. Поэтому "Мрия-Инвест" не могла проводить строительство. Тогда компания подала в суд и требовала отменить решение КГГА.

Вместе с тем" Мрия-Инвест", не дожидаясь вердикта суда, начала подготовительные работы. Это вызвало протест местных жителей, и подготовку прекратили.

Какой вид будет иметь ТРЦ

В первую часть комплекса войдет ТРЦ с офисными помещениями и паркингом. Она будет расположена на участке площадью 27,8 гектаров ближе к метро "Вырлица".

Площадь 2-этажного торгового центра составит – 90 700 квадратных метров. В нее войдет подземный паркинг на 1 795 мест. На нулевом этаже ТРЦ будут расположены кафе, на первом – торговая галерея и продуктовый супермаркет на 4850 квадратных метров.



Проект ТРЦ на Вырлице / Фото "Лиги. Бизнес"

На 2 этаже планируют развлекательную зону площадью 10 210 квадратных метров. Там будут аттракционы, кинотеатр на 12 залов, фуд-холл на 800 мест и фуд-корт – на 650 мест, скалодром.

Возле торгового центра будет стоянка на более 600 мест с зонами отдыха для посетителей. Общая площадь всего проекта – 226 700 метров квадратных. Впоследствии предусмотрен 9-этажный паркинг с подземной частью.

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Это незаконно

Местные жители категорически против застройки озера. Они говорят, что два из трех участков, арендованных "Мрия-Инвест", относятся к водному фонду. Ведь они расположены на плесе и заболоченной прибрежной полосе озера.

Люди создали петицию, чтобы город предоставил озеру и прилегающей территории статус ландшафтного заказника. Также они требуют комфортных условий для отдыха у озера.



Люди против застройки озера / Фото "Лиги. Бизнес"

31 августа Киевсовет рассматривал вопрос о присвоении статуса заказника, но только озеру Вырлица. Также они обсуждали отмену договора аренды с "Мрия-Инвест" на одном из участков. Однако голосов не хватило.

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Евгения Кулеба является инициатором проекта. Она считает, застройщик сейчас может засыпать озеро и менять его границы. Повторно этот вопрос депутаты планируют рассмотреть на следующей сессии Киевсовета 23 сентября.