Свое внимание на намерения Perfect Group обратила киевлянка Алена Деньга, которая отметила, что будущее место строительства расположено в не совсем благоприятном для жизни месте – возле Байкового кладбища и железной дороги. Кроме того, RiverDale планируют построить рядом с рекой Лыбидь, которая находится в ужасном состоянии.

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Сейчас, согласно официальному сайту Perfect Group, только готовится проект ЖК.

Название совпадает с сериалом о серийном убийце

По словам жительницы Киева, жилой комплекс появится в промзоне, где сейчас Демеевский рынок.

Кроме соседства с кладбищем и железной дорогой, этот участок столицы характеризуется высокой загрязненностью воздуха.

Рядом с местом, где вскоре должны начаться строительные работы, уже разместили кучу рекламных объявлений о появлении RiverDale.

В соцсетях вероятное появление нового ЖК пользователи осудили, отметив, что место для него достаточно пикантное. Кроме того, киевляне обратили внимание на название комплекса, которое совпадает с названием американского сериала ужасов.

Раскритиковали люди и слоган, в котором, судя по всему под "собственной рекой" имели в виду один из самых загрязненных водоемов столицы.

Собственная река – это, как я понимаю, зас*аная Лыбидь. Чего же не пишут, что еще будет собственное кладбище – Байковое же через дорогу,

– отметила Деньга.

Когда именно начнется строительство RiverDale, неизвестно. Работникам Демеевского рынка уже сообщили о том, что им предстоит съехать до октября.

Полный текст поста Алены Деньга в фейсбуке:

У киевских девелоперов окончательно поехала кукуха. Это типа новый жк, который планируют строить на месте Демеевского рынка, в промзоне рядом с товарной жд-линией, в самом загрязненном по качеству воздуха месте Киева. Собственная река – это, как я понимаю, зас*раная Лыбидь. Чего же не пишут, что еще будет собственное кладбище – Байковое же через дорогу.