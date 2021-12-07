У Києві колишній працівник спецслужби хотів ошукати іноземку на чималу суму

Поліцейські та працівники СБУ затримали ексспівробітника однієї зі спецслужб України за підозрою у скоєнні шахрайства. Зловмисник хотів отримати 32 тисячі гривень від 24-річної іноземної громадянки.

Правоохоронці встановили, що їх колишній колега намагається ошукати 24-річну дівчину. З колишнім спецслужбістом нібито вийшов на зв'язок 58-річний іноземець, який запропонував "вирішити питання" позбавлення жінки посвідки на постійне місце проживання в Україні.

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Фігурант запросив у дівчини 32 тисячі гривень, хоча насправді надавати ніяку допомогу чоловіки не збиралися.

Можуть посадити на 8 років

За даними слідчих, колишній спецслужбіст отримав гроші від свого поплічника, який займався безпосереднім спілкуванням з потерпілою.

Під час отримання коштів у листопаді чоловіків затримали.

Дії обох зловмисників кваліфікували як шахрайство та надання неправомірної вигоди службовій особі. Щоправда, у поліції не розповіли, яка саме службова особа фігурує у провадженні.

7 грудня правоохоронці повідомили 33-річному зловмиснику про підозру. Крім того, слідчі звернулися з клопотанням до суду про обрання колишньому співробітнику спецслужби запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Якщо провину зловмисника визнають в суді, йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Останні випадки шахрайства в Україні