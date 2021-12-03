Учасники схеми несанкціоновано втручалися в Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Фальшиві техпаспорти виготовляли переважно на викрадені чи нерозмитнені іномарки.
До теми Тисяча клієнтів щомісяця: СБУ викрила масштабні COVID-фальшування у Вінниці та на Буковині
За підробленими документами звертались водії, позбавлені прав
Здебільшого за посвідченнями водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав – за водіння у нетверезому стані або під наркотиками. На клієнтів натрапляли у кримінальних колах.
У зловмисників були зв'язки у МВС
Не обійшлось і без зв'язків у сервісних центрах МВС: у такий спосіб ділки могли отримувати дані про зареєстровані транспортні засоби та реальних власників. З допомогою цієї інформації і виготовляли несправжні техпаспорти.
Як виготовляли фейкові водійські права:
- у базі даних знаходили водія зі схожими даними, як у порушника,
- за готовим зразком друкували так звані "права" з новим фото,
- порушник, якому раніше заборонили керування авто, міг вільно пересуватись.
Підпільний центр діяв протягом кількох років. У домівках фігурантів виявили кольорові принтери, комп'ютери, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію та готові фальсифіковані документи.
Двом зловмисникам повідомили про підозру
Поки що двом зловмисникам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та збуті документів. Незабаром їм оберуть запобіжний захід.
Документи підробляли вдома / Фото СБУ
Зловмисники працювали за цією схемою кілька років / Фото СБУ
Останні резонансні випадки шахрайства та фінансових махінацій:
- У Вінниці та Буковині СБУ викрила масштабну схему фальсифікації документів про вакцинацію.
- У Львові затримали трансзакордонну злочинну групу. Її учасники займалися фінансовими махінаціями, гроші від яких йшли на наркобізнес.
- У Києві зловмисники займалися виготовленням фейкових посвідчень представників місії ОБСЄ. Вартість такого документа становила 1,5 тисячі євро.