На Буковині свої послуги так звані "бізнесмени" пропонували пакетом: документи оформляли для поїздок за кордон. Для цього фальшували, як ПЛР-тести, так і COVID-сертифікати.
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Участь у схемі брали і медики
У схемі брали участь 11 мешканців Чернівецької області. До фальсифікацій вони залучали і медичних працівників. Злочинний "бізнес" був настільки успішним, щ відкрили два офіси у Чернівцях – приймали як громадян України, так і іноземців.
Які "послуги" пропонували:
- виготовлення паспортів громадян іноземних держав,
- ID-карток,
- водійських посвідчень міжнародного зразка,
- викликів на роботу за кордоном та інше.
Повний пакет документів – коштував від 650 євро
Негативний результат ПЛР-тесту коштував від 200 гривень, а пакет документів для виїзду – від 650 євро. Щомісяця "ділки" обслуговувати близько тисячі клієнтів.
Під час обшуків в офісах та помешканнях учасників схеми вилучили підроблені штампи та печатки, готові бланки, спецобладнання та комп'ютерну техніку, а також готівку.
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У Вінниці викрили лікаря, що торгував сертифікатами
Тим часом у Вінниці СБУ натрапила на приватного лікаря, який заробляв торгівлею підробленими COVID-сертифікатами. За 1,5 тисячі гривень своїм пацієнтам він видавав фальсифікований документ про проведену вакцинацію.
У кабінеті сімейного лікаря вилучили майже 100 підроблених сертифікатів та чорнові записи зі списком "вакцинованих осіб". Наразі медику готують підозру у шахрайстві.
Дивіться фото з обшуків / Фото СБУ:
Схожі випадки COVID-шахрайства в Україні:
- На Закарпатті викрили злочинну фірму, яка займалась підробкою сертифікатів про вакцинацію. Також серед послуг – видача фальшивих результатів про ПЛР-тести та страхових полісів.
- Схожим "бізнесом" займались і лікарі та працівники турфірм на Вінниччині.
- Штампували "коронавірусні" документи і на Рівненщині: для клієнтів підробляли міжнародні свідоцтва про вакцинацію та ПЛР-тести.