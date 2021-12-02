На Буковине свои услуги так называемые "бизнесмены" предлагали пакетом: документы оформляли для поездок за границу. Для этого фальсифицировали, как ПЦР-тесты, так и COVID-сертификаты.
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Участие в схеме принимали и медики
В схеме принимали участие 11 жителей Черновицкой области. К фальсификациям они привлекали и медицинских работников. Преступный "бизнес" был настолько успешным, что открыли два офиса в Черновцах – принимали как граждан Украины, так и иностранцев.
Какие "услуги" предлагали:
- изготовление паспортов граждан иностранных государств,
- ID-карт,
- водительских удостоверений международного образца,
- вызовов на работу за границей и прочее.
Полный пакет документов – стоил от 650 евро
Отрицательный результат ПЦР-теста стоил от 200 гривен, а пакет документов для выезда – от 650 евро. Ежемесячно "дельцы" обслуживать около тысячи клиентов.
Во время обысков в офисах и домах участников схемы изъяли поддельные штампы и печати, готовые бланки, спецоборудование и компьютерную технику, а также наличные.
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В Виннице разоблачили врача, торговавшего сертификатами
Тем временем в Виннице СБУ наткнулась на частного врача, который зарабатывал торговлей поддельными COVID-сертификатами. За 1,5 тысячи гривен своим пациентам он выдавал фальсифицированный документ о проведенной вакцинации.
В кабинете семейного врача изъяли почти 100 поддельных сертификатов и черновые записи со списком "вакцинированных лиц". Сейчас медику готовят подозрение в мошенничестве.
Смотрите фото с обысков / Фото СБУ:
Похожие случаи COVID-мошенничества в Украине:
- На Закарпатье разоблачили преступную фирму, которая занималась подделкой сертификатов о вакцинации. Также среди услуг – выдача фальшивых результатов о ПЦР-тестах и страховых полисов.
- Похожим "бизнесом" занимались и врачи и работники турфирм в Винницкой области.
- Штамповали "коронавирусные" документы и на Ровненщине: для клиентов подделывали международные свидетельства о вакцинации и ПЦР-тесты.