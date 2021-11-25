Полицейские несколько месяцев контролируемо покупали у преступников сертификаты и документировали преступления. Во время обысков дома и на работе у задержанных нашли вещественные доказательства: технику, банковские карточки и прочее.

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Посредники подыскивали желающих получить Covid-сертификаты без фактического введения вакцины. Они должны были отображаться в приложении "Дия". Объявления об услугах злоумышленники размещали в закрытых группах в мессенджерах. Стоил такой сертификат 250 евро,

– сообщили в полиции.



Обыски проводили дома и на работе мошенников / Фото Национальной полиции

Что грозит преступникам

Прокуратура Винницкой области расследует дело о противоправных действиях лица, имевшего доступ к определенному виду информации, сохраненной в компьютерах и системах.



У преступников нашли телефоны, банковские карты и другую технику / Фото национальной полиции

За такое преступление злоумышленники могут получить наказание сроком от трех до шести лет заключения. Также их могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.



Преступники подделывали фальшивые Covid-сертификаты за 250 евро / Фото Национальной полиции

Правоохранители изъяли вещественные доказательства: смотрите видео:

Ответственность за подделку сертификатов

За использование поддельных документов предлагают наказывать штрафом от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до 2 лет.

За внесение медработником ложных данных будет грозить штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 2 лет. При этом – с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 до 3 лет.

За изготовление поддельных документов и сбыт будут наказывать жестче всего. Злоумышленникам "светит" штраф в размере от 85 до 170 тысяч гривен или же лишение свободы на срок до 3 лет.

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