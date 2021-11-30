Директори товариств з обмеженою відповідальністю взяли величезний кредит у банку на закупівлю земельних ділянок в одного власника для нібито аграрної діяльності. Однак після отримання коштів, вони ліквідували свої організації.

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Переоцінили вартість землі у 10 разів

За даними слідства, зловмисники залучили до своєї схеми оцінювача майна. Разом вони навмисно переоцінили вартість земельних ділянок у 10 разів, щоб отримати більшу суму кредиту на нібито їх купівлю.

Керівники ТОВ знали про те, що їхні організації не зможуть погасити заборгованість перед банком. Після отримання кредиту вони перевели всі кошти на рахунок власника земельних ділянок, а самі ліквідували свої товариства. Через це коштів банку ніхто не повернув.

Усім фігурантам справи вручили підозру за статтею про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За це їм загрожує від 7 до 12 років увэязнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади терміном до 3 років. Усіх їх затримали.

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