Вдалося з'ясувати, що організували "конверт" жителі Полтави. Раніше вони працювали у Податковій службі.

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Деталі функціонування конвертцентру

Зловмисники допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансових операцій.

За матеріалами слідства, конвертаційний центр "обслуговував" компанії аграрної, нафтогазової, хімічної та автотранспортної галузей.

Махінатори використовували низку підконтрольних фіктивних фірм. Через них укладали з компаніями договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавали та не виконували.

Одного зі зловмисників спіймали "на гарячому"

Правоохоронці викрили одного з учасників схеми "на гарячому". Він передавав замовнику виведену "в тінь" готівку – 1,5 мільйона гривень.



Правоохоронці викрили потужний конвертцентр / Фото ДБР

У махінаторів провели обшуки

У межах кримінального провадження правоохоронці провели одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банках.

У результаті обшуків вилучили:

готівку – понад 353 тисячі доларів, 54 тисячі євро та 1,7 мільйона гривень;

660 грамів золота у монетах та злитках;

печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.



У зловмисників знайшли багато готівки / Фото ДБР

Фігурантів підозрюють за кількома статтями

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження. Його розпочали за кількома статтями: відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів, зловживання владою або службовим становищем.

У викритті зловмисників, окрім співробітників СБУ, брали участь слідчі Державного бюро розслідувань, керував процесом Офіс генпрокурора.



У схемі брали участь колишні податківці / Фото СБУ

На Полтавщині викрили діяльність конвертаційного центру: відео