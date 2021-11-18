Удалось выяснить, что организовали "конверт" жители Полтавы. Ранее они работали в Налоговой службе.
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Детали функционирования конвертцентра
Злоумышленники помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через проведение фиктивных финансовых операций.
По материалам следствия, конвертационный центр "обслуживал" компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей.
Махинаторы использовали ряд подконтрольных фиктивных фирм. Через них заключали с компаниями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не оказывали и не выполняли.
Одного из злоумышленников поймали "на горячем"
Правоохранители разоблачили одного из участников схемы "на горячем". Он передавал заказчику выведенную "в тень" наличность – 1,5 миллиона гривен.
Правоохранители разоблачили мощный конвертцентр / Фото ГБР
У махинаторов провели обыски
В рамках уголовного производства правоохранители провели одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банках.
В результате обысков изъяли:
- наличные – более 353 тысяч долларов, 54 тысячи евро и 1,7 миллиона гривен;
- 660 граммов золота в монетах и слитках;
- печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
У злоумышленников нашли много наличных / Фото ГБР
Фигурантов подозревают по нескольким статьям
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства. Его начали по нескольким статьям: отмывание доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, сборов, злоупотребление властью или служебным положением.
В разоблачении злоумышленников, кроме сотрудников СБУ, принимали участие следователи Государственного бюро расследований, руководил процессом Офис генпрокурора.
В схеме принимали участие бывшие налоговики / Фото СБУ
На Полтавщине разоблачили деятельность конвертационного центра: видео