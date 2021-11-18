Удалось выяснить, что организовали "конверт" жители Полтавы. Ранее они работали в Налоговой службе.

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Детали функционирования конвертцентра

Злоумышленники помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через проведение фиктивных финансовых операций.

По материалам следствия, конвертационный центр "обслуживал" компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей.

Махинаторы использовали ряд подконтрольных фиктивных фирм. Через них заключали с компаниями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не оказывали и не выполняли.

Одного из злоумышленников поймали "на горячем"

Правоохранители разоблачили одного из участников схемы "на горячем". Он передавал заказчику выведенную "в тень" наличность – 1,5 миллиона гривен.



Правоохранители разоблачили мощный конвертцентр / Фото ГБР

У махинаторов провели обыски

В рамках уголовного производства правоохранители провели одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банках.

В результате обысков изъяли:

наличные – более 353 тысяч долларов, 54 тысячи евро и 1,7 миллиона гривен;

660 граммов золота в монетах и слитках;

печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.



У злоумышленников нашли много наличных / Фото ГБР

Фигурантов подозревают по нескольким статьям

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства. Его начали по нескольким статьям: отмывание доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, сборов, злоупотребление властью или служебным положением.

В разоблачении злоумышленников, кроме сотрудников СБУ, принимали участие следователи Государственного бюро расследований, руководил процессом Офис генпрокурора.



В схеме принимали участие бывшие налоговики / Фото СБУ

На Полтавщине разоблачили деятельность конвертационного центра: видео