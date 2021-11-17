За попередніми даними, діяльність підозрюваного завдала державному бюджету збитків напонад 2,2 мільярдагривень. Мовиться про фінансового директора – головного бухгалтера компанії. Читайте такожОбклав "даниною" підприємців: посадовця Харківської міськради затримала СБУ У чому звинувачують посадовця Слідчі з'ясували, що упродовж 2017 –2019 роківчоловіквносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Вони стосувалися, зокрема,нарахування плати за користування надрами двох родовищ залізних руд. Ба більше, через його незаконні дії компанія упродовж 4,5 років ухилялася від сплати до бюджету рентної плати за користування цими надрами. В Офісі генпрокурора уточнили, що мовиться про родовища "Валявкинське"та "Новокриворізьке". Там також підкреслили, що сума збитків, завданихдержаві,підтверджена висновками комплексної судової експертизи. Фінансовому директору компанії повідомили про підозру/ Фото Офісу генпрокурора Наразі триває досудове розслідування у справі. Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути спільниками підозрюваного. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Як відреагували в ArcelorMittal У криворізькій компанії стверджують, що під час обшуків в їхнього працівника "не виявили нічого інкримінуючого". Там наголосили, щосправа, яка стосуєтьсявиплатирентної плати,залишається незакритою ще зжовтня 2020 року. "Компанія завжди відкидала ці звинувачення й не розуміла, чому податковий спір розслідує СБУ, а не Державна фіскальна служба", – мовиться у заявіArcelorMittal. Також у підприємстві зауважили, що раніше оскаржувализвинувачення, які й стали підставою для відповідноїкримінальної справи. Й додали, що4 листопада суд ухвалив рішення на користь компанії, знявши всі звинувачення. Тож тепер податкові органимають 30 днів на апеляцію. Довідка. В ArcelorMittal зазначили, що справдіпереглянули процедури зі сплати податків з урахуванням чинного закону й судової практики. Втім, чому СБУ прийшла з обшуками– не розуміють.