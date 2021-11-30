Директора обществ с ограниченной ответственностью взяли огромный кредит в банке на закупку земельных участков у одного собственника для якобы аграрной деятельности. Однако после получения средств, они ликвидировали свои организации.

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Переоценили стоимость земли в 10 раз

По данным следствия, злоумышленники привлекли к своей схеме оценщика имущества. Вместе они намеренно переоценили стоимость земельных участков в 10 раз, чтобы получить большую сумму кредита на якобы их покупку.

Руководители ООО знали о том, что их организации не смогут погасить задолженность перед банком. После получения кредита они перевели все средства на счет собственника земельных участков, а сами ликвидировали свои общества. Из-за этого средств банку никто не вернул.

Всем фигурантам дела вручили подозрение по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. За это им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет. Всех их задержали.

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