В кабинете организатора схемы провели обыски. Об этом сообщили 23 ноября.

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Как использовали благотворительный фонд

Стражи порядка выяснили, что организовал этот коррупционный механизм руководитель одного из отделений учреждения. Мужчина якобы "закрывал глаза" на запрет на проведение плановых операций за 5 тысяч гривен.

Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники предлагали пациентам платить взятку на счет благотворительного фонда. Тот находился в арендованном в больнице помещении.

По данным оперативников СБУ, только часть средств, предназначенных на благотворительность, тратили на нужды медучреждения. Остальные регулярно выводили на счета аффилированных структур. Следует отметить, что по такой схеме "учреждение" работало в больнице уже несколько лет.

Правоохранители во время обысков в больнице / Фото СБУ

Задержали с поличным

Правоохранители задержали злоумышленника во время очередной махинации. Он отказывался госпитализировать в отделение пациента.

Тот нуждался в хирургической операции, однако узнал, что ее проведение невозможно без уплаты взноса "на благотворительность". Также медик требовал доплаты наличными за лечение в палате больницы.

Что нашли во время обыска:

6 тысяч гривен, получивших незаконным путем;

документацию бухгалтерии и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Возможное наказание за такое

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Пока что сообщили о подозрении только организатору схемы. Максимальное наказание, которое ему "светит" – 4 года тюрьмы. В настоящее время пытаются установить причастность других членов к коррупционному механизму.