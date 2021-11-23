Згодом у кабінеті організатора схеми провели обшуки. Про це повідомили 23 листопада.

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Як використовували благодійний фонд

Правоохоронці з'ясували, що організував цей корупційний механізм керівник одного з відділень установи. Чоловік нібито "закривав очі" на заборону проведення планових операцій за 5 тисяч гривень.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисники пропонували пацієнтам сплачувати хабар на рахунок благодійного фонду. Той був розташований в орендованому в лікарні приміщенні.

За даними оперативників СБУ, лише частину коштів, які призначені на благодійність, витрачали на потреби медзакладу. Решту регулярно виводили на рахунки афілійованих структур. Слід зазначити, що за такою схемою "установа" працювала в лікарні вже декілька років.

Правоохоронці під час обшуків у лікарні / Фото СБУ

Затримали на гарячому

Правоохоронці затримали зловмисника під час скоєння чергової махінації. Він відмовлявся госпіталізувати у відділення пацієнта.

Той потребував хірургічної операції, однак дізнався, що її проведення неможливе без сплати внеску “на благодійність”. Також медик вимагав доплати готівкою за лікування в палаті лікарні.

Що знайшли під час обшуку:

6 тисяч гривень, які отримали незаконним шляхом;

документацію бухгальтерії та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Яке покарання за таке можливе

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вже повідомили про підозру лише організатору схеми. Максимальне покарання, яке йому "світить" – 4 роки в'язниці. Наразі намагаються встановити причетність інших членів корупційного механізму.