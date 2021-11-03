У Києві комунальники встановили майже 400 "зимових" дорожніх знаків

Комунальники столиці продовжують підготовку дорог Києва до зимового сезону. Для того, щоб рух автівок був більш безпечним, робочі Центру організації дорожнього руху встановили близько 400 нових дорожніх знаків.

За словами заступника мера Костянтина Усова, "зимові" знаки стоятимуть з 1 листопада по 1 квітня. Вони регулюватимуть рух автівок деякими вулицями на час непсриятливих погодних умов.

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Крім того, комунальники на 74 вулицях встановили знаки, які попереджують про слизьку дорогу.

Які знаки встановили у Києві на час зимового сезону



У Києві встановили нові дорожні знаки / Фото Костянтина Усова

Посадовець стверджує, що знаки про заборону руху транспортних засобів під час ожеледиці встановили на 55 вулицях столиці.

Згідно з правилами дорожнього руху, заборона не стосуватиметься таксі, тролейбусів, маршрутних автобусів та автомобілів водіїв з інвалідністю.

Крім того, в'їжджати у зону дію знаку зможуть громадяни, які проживають у ній, або обслуговують розташовані там підприємства. Виїжджати з зони дію знаку такі машини мають на найбліжчому до них перехрестя, де дозволено рух.

На додаток до зниження швидкості

Окрім заборони руху у небезпечну погоду влада столиці ініціювала перехід до єдиного швидкісного режиму. З 1 листопада більше 50 кілометрів на годину не можна рухатися по жодній з доріг Києва.