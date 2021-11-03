По словам заместителя мэра Константина Усова, "зимние" знаки будут стоять с 1 ноября по 1 апреля. Они будут регулировать движение автомобилей по некоторым улицам на время благоприятных погодных условий.

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Кроме того, коммунальщики на 74 улицах установили знаки, предупреждающие о скользкой дороге.

Какие знаки установили в Киеве на время зимнего сезона



В Киеве установили новые дорожные знаки / Фото Константина Усова

Чиновник утверждает, что знаки о запрете движения транспортных средств во время гололеда установили на 55 улицах столицы.

Согласно Правилам дорожного движения, запрет не будет касаться такси, троллейбусов, маршрутных автобусов и автомобилей водителей с инвалидностью.

Кроме того, въезжать в зону действия знака смогут граждане, проживающие в ней, или обслуживающие расположенные там предприятия. Выезжать из зоны действия знака такие машины должны на самом близком к ним перекрестке, где разрешено движение.

В дополнение к снижению скорости

Кроме запрета движения в опасную погоду, власти столицы инициировали переход к единому скоростному режиму. С 1 ноября более 50 километров в час нельзя двигаться ни по одной из дорог Киева.