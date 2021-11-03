За словами заступника мера Костянтина Усова, "зимові" знаки стоятимуть з 1 листопада по 1 квітня. Вони регулюватимуть рух автівок деякими вулицями на час непсриятливих погодних умов.

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Крім того, комунальники на 74 вулицях встановили знаки, які попереджують про слизьку дорогу.

Які знаки встановили у Києві на час зимового сезону



У Києві встановили нові дорожні знаки / Фото Костянтина Усова

Посадовець стверджує, що знаки про заборону руху транспортних засобів під час ожеледиці встановили на 55 вулицях столиці.

Згідно з правилами дорожнього руху, заборона не стосуватиметься таксі, тролейбусів, маршрутних автобусів та автомобілів водіїв з інвалідністю.

Крім того, в'їжджати у зону дію знаку зможуть громадяни, які проживають у ній, або обслуговують розташовані там підприємства. Виїжджати з зони дію знаку такі машини мають на найбліжчому до них перехрестя, де дозволено рух.

На додаток до зниження швидкості

Окрім заборони руху у небезпечну погоду влада столиці ініціювала перехід до єдиного швидкісного режиму. З 1 листопада більше 50 кілометрів на годину не можна рухатися по жодній з доріг Києва.