У Києві кремезний чоловік напідпитку зламав ніс 14-річному хлопцю
Джерело:"Сусіди.Голосіїв"
Чоловік напав на хлопчика, який йшов поруч із друзями у Голосіївському районі Києва. Сталося це ввечері 17 жовтня.
За словами матері потерпілого, інцидент трапився на вулиці Михайла Ломоносова близько 20:00. Хлопець перебував у компанії однолітків, але трошки відійшов від них. У цей час нетверезий зловмисник ударив хлопця по обличчю.
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Нападник втік разом зі своїм товаришем, а діти викликали поліцію.
Госпіталізували зі зламаним носом
- Як написала у спільноті "Сусіди.Голосіїв" матір потерпілого Ірина Матерухіна, її син йшов вулицею з компанією друзів.
- Діти сміялися та шуміли, однак за кілька хвилин до побиття хлопець відійшов від товаришів та почав йти спиною вперед.
- Хлопець каже, що не зіштовхнувся з п'яними чоловіками, але коли повернувся, отримав потужний удар по обличчю.
- Зловмисник, якому було на вигляд 50 років та вище 180 сантиметрів зросту, досить швидко пішов.
За словами Матерухіної, хлопець отримав не тільки фізичну травму, але й психологічну. Його відвезли до лікарні, де й госпіталізували. Медики діагностували у потерпілого перелом носа зі зміщенням.
Тепер 4 – 5 днів потрібно бути у лікарні. Мій бідний хлопчик отримав не тільки фізичну травму, а й психологічну. Може, хтось із дорослих бачив цю картину, і зможе описати чоловіка. Буду вдячна за будь-яку інформацію,
– зазначила жінка.
Чи працювали на місці події слідчі, та чи відкрили правоохоронці кримінальне провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень дитині, наразі невідомо.