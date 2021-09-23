У Києві на Либідській іноземець на елітній BMW влетів у бетонну стіну

Досить серйозна аварія сталася вдень 23 вересня на виїзді на бульвар Дружби народів у Києві. Водій BMW на чималій швидкості влетів у бетонну стіну.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак автівка отримала серйозні ушкодження. Власником BMW виявився іноземець.

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Після ДТП водій забороняв свідкам робити фото та відео з місця події та навіть намагався відібрати у людей телефон.

Вигадав, що його підрізали

Патрульним поліцейським, які оформляли ДТП, чоловік пояснив, що його нібито підрізав водій Audi, який втік з місця аварії.

Втім, очевидці інциденту кажуть, що водій не впорався з керуванням.

Щодо власника BMW склали протокол про порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує 850 гривень штрафу.

Момент ДТП зняли на відеореєстратор інші учасники руху. Судячи з відео, чоловік банально дуже сильно натиснув на педаль газу та його занесло в опору шляхопроводу. "Німець" дивом не влетів у Audi, яка рухалася поруч. Від удару машину розвернуло на дорозі.