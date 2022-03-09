У Києві, Лубнах, Полтаві та Чернігові оголошена повітряна небезпека

У Полтаві, Лубнах, Києві та Чернігові звучать сирени. Всім слід пройти в укриття.

Протягом ночі 9 березня у столиці України сирени звучали вже кілька разів. Ввечері напередодні авіаудар Росії нанесла по військовій частині у Бориспільському районі, є травмовані.

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Також довелось кілька разів спускатись в укриття вночі і жителям Чернігова. В обласному центрі тривають пошуково-рятувальні роботи, співробітники ДСНС розбирають завали.

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