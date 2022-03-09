В течение ночи 9 марта в столице Украины сирены звучали уже несколько раз. Вечером накануне авиаудар Россия нанесла по воинской части в Бориспольском районе, есть травмированные.

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Также пришлось несколько раз спускаться в укрытие ночью и жителям Чернигова. В областном центре продолжаются поисково-спасательные работы, сотрудники ГСЧС разбирают завалы.

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