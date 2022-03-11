У Києві лунає повітряна тривога

У Києві станом на 09:00 11 березня лунає повітряна тривога. Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.

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У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту,

– мовиться у повідомленні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово.

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