Сигнал оповіщення на Луцькому аеродромі пролунав лише через 4 хвилини після обстрілів. У чому причина – з'ясує військова адміністрація та військові. Про це повідомив мер Луцька 11 березня.

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ЗСУ не ввімкнули її (систему оповіщення – 24 канал). Чому не ввімкнули – тому що ракети летіли на наднизькій швидкості або з якихось інших причин. Будуть з'ясовувати військові,

– каже Поліщук про Івано-Франківський аеродром.

Мер Луцька закликав місцевих жителів не стояти біля вікна під час вибухів. Не знімати і не поширювати фото та відео, адже це – допомога ворогові.

Відомо, що в Луцький аеродром влучило 3 ракети. Одна людина загинула, кількість постраждалих поки невідома.

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